Neden meclise bilgi vermiyorsunuz Sayın Karalar?

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, 2 yıldır belediyede kimin nereye atandığı yönünde bilgilerinin olmadığını söyledi. Belediyenin yönetim şemasını tek tek açıklayan Gündoğan, "Bir kişi hem daire başkanlığı yapıyor, hem de de birkaç tane şube müdürlüğüne bakıyor. Bu atamalar yapılırken Sayın Karalar meclise bilgi vermiyor. Kim nerede kimi yönetiyor bilmiyorduk. Bakınca 3-5 kişinin belediyeyi yönettiğini gördük" dedi.

Mahkeme kararıyla geri işe dönen ancak sürgünle karşılaşan sözleşmeli personelin alamadığı alacakları ile yarım kalan projelere de değinen Vedat Gündoğan, "Geri işe dönen sözleşmeli personeller sürekli bizi arayarak alacaklarının ne zaman ödeneceğini soruyor. Mahkeme kararıyla alacak ücretleri belirlenmiş personellere ücretleri ne zaman ödenecek? Çünkü çalışanlar mutsuz. Ayrıca iki yıldır yarım kalan projelerin ne zaman biteceği Adanalılar tarafından merak konusu. Maalesef belediye iyi yönetilmiyor" diye konuştu.

İŞTE O LİSTE

Dr. İsmail Güneş

Genel Sekreter Yardımcısı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı

Bilgi İşlem Daire Başkanı

A.Ergin Kiser

Mezarlıklar Daire Başkanı

Cenaze Nakil ve Yardım Şube Müdürü

Galip Reha Ertekin

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı

Ssoyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü

Figen Dur

Yazı İşleri ve kararlar Daire Başkanı

Encümen Şube Müdürü

İbrahim Hakverdi

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı

Ceyhan İlçe Şube Müdürü

Hüseyin Gezmez

İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü

İtfaiye Ruhsat ve Önleme Şube Müdürü

Tarık Öncel

Zabıta Daire Başkanı

Zabıta Denetim Şube Müdürü

Zabıta Destek Şube Müdürü

Ercan Özcan

Zabıta Bölgeler Şube Müdürü

Zabıta Eğitim ve Planlama Şube Müdürü

Mahmut Göğebakan

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı

Kültür Şube Müdürü

Tiyatro Şube Müdürü

Caner Tuğal

Otobüs Şube Müdürü

Ulaşım Destek Şube Müdürü