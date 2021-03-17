Neden meclise bilgi vermiyorsunuz Sayın Karalar?

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, 2 yıldır belediyede kimin nereye atandığı yönünde bilgilerinin olmadığını söyledi. Belediyenin yönetim şemasını tek tek açıklayan Gündoğan, "Bir kişi hem daire başkanlığı yapıyor, hem de de birkaç tane şube müdürlüğüne bakıyor. Bu atamalar yapılırken Sayın Karalar meclise bilgi vermiyor. Kim nerede kimi yönetiyor bilmiyorduk. Bakınca 3-5 kişinin belediyeyi yönettiğini gördük" dedi.
Mahkeme kararıyla geri işe dönen ancak sürgünle karşılaşan sözleşmeli personelin alamadığı alacakları ile yarım kalan projelere de değinen Vedat Gündoğan, "Geri işe dönen sözleşmeli personeller sürekli bizi arayarak alacaklarının ne zaman ödeneceğini soruyor. Mahkeme kararıyla alacak ücretleri belirlenmiş personellere ücretleri ne zaman ödenecek? Çünkü çalışanlar mutsuz. Ayrıca iki yıldır yarım kalan projelerin ne zaman biteceği Adanalılar tarafından merak konusu. Maalesef belediye iyi yönetilmiyor" diye konuştu.
İŞTE O LİSTE
Dr. İsmail Güneş
Genel Sekreter Yardımcısı
Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı
Bilgi İşlem Daire Başkanı
A.Ergin Kiser
Mezarlıklar Daire Başkanı
Cenaze Nakil ve Yardım Şube Müdürü
Galip Reha Ertekin
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Ssoyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü
Figen Dur
Yazı İşleri ve kararlar Daire Başkanı
Encümen Şube Müdürü
İbrahim Hakverdi
Muhtarlık İşleri Daire Başkanı
Ceyhan İlçe Şube Müdürü
Hüseyin Gezmez
İtfaiye Arama Kurtarma Şube Müdürü
İtfaiye Ruhsat ve Önleme Şube Müdürü
Tarık Öncel
Zabıta Daire Başkanı
Zabıta Denetim Şube Müdürü
Zabıta Destek Şube Müdürü
Ercan Özcan
Zabıta Bölgeler Şube Müdürü
Zabıta Eğitim ve Planlama Şube Müdürü
Mahmut Göğebakan
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
Kültür Şube Müdürü
Tiyatro Şube Müdürü
Caner Tuğal
Otobüs Şube Müdürü
Ulaşım Destek Şube Müdürü