Son dakika haberi: Twitter'da devlet yetkililerine hakaretler yağdıran küfürbaz trol bakın kim çıktı!

SAVCI DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, cep telefonu numarasının kime ait olduğu deşifre edildi. Devlet aleyhine trollük faaliyetleri için açılan Twitter hesabının Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün cep telefonuna kayıtlı olduğu anlaşıldı.



HESABINI KAPATTI

Savcının, deşifre olunca hesabı alelacele kapattığı görüldü. Gündüz'ün kullanımında olan cep telefonu numarasına ait HTS kaydı, Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) istendi. BTK'dan gelen verilere göre Gündüz'e ait olan cep telefonuna '@HOHMUSTESARI' hesabının kurtarma bilgilerinin, Twitter tarafından mesaj olarak gönderildiği anlaşıldı.