Son dakika: İETT amiri çılgına döndü: Şerefsizler, alçaklar, vatan hainleri...

ŞOFÖR NE YAPTIYSA SAKİNLEŞTİREMEDİ

Uzun süren tartışma sırasında sürücü, 'Amirim uzatmayalım. Akşam akşam herkes evine gitsin' derken yolculara da sakin olmaları konusunda sık sık ricada bulundu. Uzun süren tartışmalar sırasında yolculara hakaret eden ve şef olduğu iddia edilen şahıs, kendisine hakaret eden yolcuları vatan haini olmakla suçladı.

Yaşan tartışma anları an be an kameralara yansırken bir süre sonra tarafların sürücünün sağduyulu çağrılarıyla sakinleştikleri görüldü.

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