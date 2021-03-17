Video Yaşam İstanbul'da İETT otobüsünde maske tartışması kamerada | Video

İstanbul'da İETT otobüsünde maske tartışması kamerada | Video

İstanbul'da İETT otobüsünde maske tartışması kamerada | Video
17.03.2021 | 10:46

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İstanbul Arnavutköy-Eminönü otobüsünde yolcular ile İETT’de şef olduğu iddia edilen şahıs arasında yaşanan maske tartışması kameralara yansıdı. Dakikalarca süren tartışma sırasında sürücü tarafları sakinleştirmeye çalışırken, şef olduğu iddia edilen şahıs kendisine tepki gösteren şahısları vatan haini olmakla suçladı.

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Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy - Eminönü seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerindeki seferini yapan İETT otobüsüne binen yolcular ve İETT'de şef olduğu iddia edilen bir kişi arasında maske takma tartışması başladı. Yolcularla uzun süre tartışan ve şef olduğu iddia edilen şahıs, otobüs şoförüne polisi gördüğün anda dur şeklinde talimatlar verdi.


"Amirim uzatmayalım. Akşam akşam herkes evine gitsin"
Uzun süren tartışma sırasında sürücü, 'Amirim uzatmayalım. Akşam akşam herkes evine gitsin' derken yolculara da sakin olmaları konusunda sık sık ricada bulundu. Uzun süren tartışmalar sırasında yolculara hakaret eden ve şef olduğu iddia edilen şahıs, kendisine hakaret eden yolcuları vatan haini olmakla suçladı.


Yaşan tartışma anları anbean kameralara yansırken bir süre sonra tarafların sürücünün sağduyulu çağrılarıyla sakinleştikleri görüldü.

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