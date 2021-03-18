Afrin’de huzurun ve güvenin Ferhat’ları

Türkiye, güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek için 20 Ocak 2018'de Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattı. TSK, SMO unsurlarıyla birlikte 8'inci günde PKK/YPG'li teröristlerin "Suriye'deki Kandil'i" olarak adlandırılan 850 metre rakımlı Burseya Dağı'nın kalbine Türk bayrağını dikti. Teröristler kilometrelerce uzunlukta tüneller, hendekler, binlerce ton beton kullanıp kuleler ve koruganlar inşa ederek Burseya Dağı'nı kaleye çevirmişti. Teröristler, sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Bu yüzden Zeytin Dalı Harekâtı'nın en önemli hedeflerden biri oldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ferhat'a dağ dayanır mı? Ferhat nasıl dağları delerek Şirin'e kavuştuysa bizim Mehmet'imiz de şu anda dağları delerek maksadına ulaşmanın imtihanını veriyor" diyerek Türk askerinin başarısını duyurmuştu. Mehmetçik'in ilk adım attığı anlarda Burseya Dağı'nda olan SABAH, Mehmetçik'in kontrolündeki Burseya Dağı üs bölgesini ilk kez görüntüledi.Dağın alınmasıyla bölge askeri bir üsse çevrildi. Terör örgütüne ait bütün izler silinmiş, hendekler kapatılmış, tüneller imha edilmiş. Mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) teröristlerin geride bıraktığı patlayıcıları bir bir imha etti. Yerli ve milli Ozan mayın dedektörü, sırt tipi sinyal karıştırıcı, özel eğitimli köpeklerle atılan devriyelerde aralarında antitank mayınları ile cep telefonu ve telsiz gibi cihazlar yardımıyla uzaktan kontrol edilebilen el yapımı patlayıcıların da (EYP) bulunduğu mühimmatlar imha ediliyor. Dağda, komandolar 24 saat görev yapıyor. Keşif ve gözetleme faaliyetleri, son teknoloji araç ve silahlarla gece görüş ve termal sistemlerle yapılıyor. PTZ kamera ve gözetleme mevzileri ile bölge her dakika taranıyor. Sızma ve saldırılara karşı keskin nişancı timleri yerli ve milli KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği kullanıyor.ÜS bölgesinin çevresinde güvenliği sağlamak ve yasadışı dışı göçü engellemek için hudut birliklerine takviye maksadıyla hareketli pusu ve motorlu devriye faaliyetleri gerçekleştiren komandolar bölgede kuş uçurtmuyor. Üs bölgesine havadan drone ve maket uçaklarla gerçekleştirecek saldırılara karşı uzman personel yine milli ve yerli imkanlarla üretilen drone savar silahı ile nöbet tutuyor. Aselsan tarafından üretilen SERÇE-2 dronu da yine sınır hattında keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı kullanılıyor.MEHMETÇİK yerel halkla ve SMO mensuplarıyla daha iyi iletişim kurmaları için Arapça öğreniyor. TSK personeline Arapça öğretilirken, SMO mensuplarına ise Türkçe dersleri veriliyor.MEHMETÇİK, Suriye'de askeri faaliyetlerin yanı sıra bölgede insani yardım çalışmaları da yürütüyor. Burseya üs bölgesinin yakınlarında bulunan köylere askerler, düzenli olarak yardım ediyor. Köy muhtarları ile sürekli iletişimde bulunan askerler, ihtiyaç sahipleri belirlendikten sonra Türkiye'den gönderilen yardımları sahiplerine ulaştırıyor. Temel gıda paketleri, çocuklara kitap, kırtasiye, okul çantası, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımı yapılıyor.