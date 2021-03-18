KARTOĞLU: "BİNLERCE BAŞAKŞEHİRLİ EĞİTİM ALIYOR"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde kapısı kırılarak içeri girilmeye çalışılan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ni ziyaret etti.

İBB’den zorbalık! Binlerce Başakşehirli’nin eğitim aldığı bilgievinin ruhsatını iptal etti!

İBB yönetiminin bir bilgievini nasıl gasp etmeye çalıştığını anlatan Yasin Kartoğlu, süreci yakından takip ettiklerini ve tüm Başakşehirli'nin hakkını koruyacaklarını söyledi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nin Başakşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında yapıldığını söyleyen Yasin Kartoğlu, "Gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirli'nin istifade ettiği bilgievimizin ruhsatı İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi. Elektrik ve doğalgazı kesilerek mühürlenmeye çalışıldı. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yıkma talimatı verildi. Bu merkez bir kamu alanıdır. Bilgievimizin her köşesinde kamu yararına hizmet verilmektedir" dedi.

"ŞEHİT SAVCIMIZIN İSMİNDEN RAHATSIZ MI OLDUNUZ?"

Terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen Mehmet Selim Kiraz ismini Başakşehir'de yaşatmaya devam edeceklerini ifade eden Yasin Kartoğlu, "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz bizim komşumuz, değerimiz ve kıymetlimizdir. İBB yönetimi, terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen savcımızın isminden rahatsız mı oluyor? Şehit savcımızın ismi burada yaşayacak ve kimse buna engel olamayacaktır" diye konuştu.