İBB’den zorbalık! Binlerce Başakşehirli’nin eğitim aldığı bilgievinin ruhsatını iptal etti!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi’nin ruhsatı iptal ettiği bildirildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: “Gencinden yaşlısına binlerce Başakşehirli’nin istifade ettiği bilgievimizin ruhsatı İBB yönetimi tarafından hukuksuz bir şekilde iptal edildi. Elektrik ve doğalgazı kesilerek mühürlenmeye çalışıldı. Hatta kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için yıkma talimatı verildi. Bu merkez bir kamu alanıdır. Bilgievimizin her köşesinde kamu yararına hizmet verilmektedir”