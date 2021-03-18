İstiklalden istikbale

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" kapsamında düzenlenen törenleri, tüm ülkede ortak bir çizgide buluşturarak büyük bir coşku ile gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 2018 yılından bu yana her tören için ayrı bir tema belirlenmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında "Birileri Var", 2019 yılında "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale", 2020 yılında "Hilal'in Gölgesinde Saklı Abideler" olarak belirlen tema 2021 yılı için "İstiklalden İstikbale Çanakkale" olarak belirlendi.18 Mart günü Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek olan törenin 106. yılında "İstiklalden İstikbale Çanakkale" temasının belirlenmesinde ise 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olması etkili oldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 106. Yıl dönümü anma programı, ilgili bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların iş birliğinde 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Mehmetçik'in hatırasının, inancının, cesaretinin, azminin, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına düzenlenecek törenlere ait bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla talep edilen materyallere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" sitesinden yüksek çözünürlüklü olarak erişim sağlanabilecek. "İstiklalden İstikbale Çanakkale" adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, televizyon kanallarında hafta etkinlikleri kapsamında gösterilmeye başlandı.