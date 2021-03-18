SON DAKİKA: Gazi yakınından şehitlikte Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Anma sırasında gazi yakını olduğunu iddia eden bir kişi Ekrem İmamoğlu'na "Gara şehitlerinin kırkı çıkmadı, burası Pervin Buldan'la ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki gösterdi.

SON DAKİKA: İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şok tepki | Video