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Giriş Tarihi: 18.3.2021 12:04 Son Güncelleme: 18.3.2021 12:12

SON DAKİKA: Gazi yakınından şehitlikte 'na sert tepki: Burası ile ağaç diktiğin park değil

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SON DAKİKA: Gazi yakınından şehitlikte Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

Son dakika haberine göre; tarafından ’nin 106’ncı yılı münasebetiyle ’nde düzenlenen törene katılan 'na gazi yakını bir kişi tepki gösterdi. Gazi yakını, "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası ile ağaç diktiğin park değil" dedi. İmamoğlu, gazi yakınına 'Hadsiz' yanıtını verdi.

Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümünü münasebetiyle Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarete gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir gazi yakını tepki gösterdi. Gazi yakını İmamoğlu'na "Gara şehitlerinin kırkı çıkmadı, burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" çıkıştı.

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Anma sırasında gazi yakını olduğunu iddia eden bir kişi Ekrem İmamoğlu'na "Gara şehitlerinin kırkı çıkmadı, burası Pervin Buldan'la ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki gösterdi.

SON DAKİKA: İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şok tepki | Video

ŞOV YAPIYORSUN YANITI
İmamoğlu ise kendisine tepki gösteren kişiye "Sonra konuşuruz, hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" şeklinde karşılık verdi. Bağırarak İmamoğlu'na tepkisini dile getiren ve gazi yakını olduğunu ileri süren kişi, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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SON DAKİKA: Gazi yakınından şehitlikte Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil
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