SON DAKİKA: Gazi yakınından şehitlikte Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil

Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümünü münasebetiyle Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarete gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir gazi yakını tepki gösterdi. Gazi yakını İmamoğlu'na "Gara şehitlerinin kırkı çıkmadı, burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" çıkıştı.
18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Anma sırasında gazi yakını olduğunu iddia eden bir kişi Ekrem İmamoğlu'na "Gara şehitlerinin kırkı çıkmadı, burası Pervin Buldan'la ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki gösterdi.
SON DAKİKA: İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şok tepki | Video
ŞOV YAPIYORSUN YANITI
İmamoğlu ise kendisine tepki gösteren kişiye "Sonra konuşuruz, hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" şeklinde karşılık verdi. Bağırarak İmamoğlu'na tepkisini dile getiren ve gazi yakını olduğunu ileri süren kişi, güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırıldı.