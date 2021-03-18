Video Haber SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan gazi yakınına skandal tehdit | Video

SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan gazi yakınına skandal tehdit | Video

SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan gazi yakınına skandal tehdit | Video
18.03.2021 | 11:37

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Son dakika haberleri... İstanbul Edirnekapı Şehitliği’ndeki anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pervin Buldan paylaşımı nedeniyle kendisine tepki gösteren bir vatandaşı "hadsizlik yapma. Seni araştırır bulurum" sözleriyle tehdit etti.

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İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyen gazi yakınına İmamoğlu "Şov yapıyorsun... Hadsizlik yapma. Seni araştırır bulurum" diye yanıt verdi.

Edirnekapı Şehitliği'nde Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şehit mezarlarını ziyaret ederken, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi güvenlik görevlilerince alandan uzaklaştırıldı.

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