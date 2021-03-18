Son dakika haberi: Renk haritasında şok! İşte il il Türkiye'nin güncel koronavirüs risk haritası!

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Koronavirüste illerin renk kodları ve risk haritasında son dakika gelişmesi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın durumun izlenmek üzere ek tedbirlerin alınmayacağını bildirmesi üzerine bir sonraki kabine toplantısına kadar vaka sayısı artsa da birçok ilde yeni kısıtlamalar gelmedi. Ancak bir sonraki toplantı ve alınacak olası yasaklama kararlarına her geçen gün yukarı yönlü seyreden vaka sayılarıyla göz kırpan illerin sayısı artık çift haneli rakamlarla ifade ediliyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı son dakika haritasına göre il il güncel renk kodları

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan beklenen Kabine toplantısına başkanlık ettikten sonra kritik vaka yoğunluğu haritası üzerinde yaptıkları değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaştı ve ek tedbirler almadan mevcut durumun bir süre daha devamına karar verildiğini açıkladı. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın son dakika verileri ile yayınladığı yüz bin kişi kriteriyle oluşturulan koronavirüs vaka yoğunluğu haritası bir öncekine göre çok önemli sinyaller verdiği görüldü. Buna göre eğer bir sonraki kabine toplantısında tedbirlerin sıkılaştırılması kararı alınırsa artık potadaki il sayısı onlarla ifade ediliyor.