Son dakika haberi... Ünlü holding'de 5 milyarlık miras kavgası: Kayyum atanması istendi

26 MİRASÇIYA TEDBİR

Gürgen ve kısıtlı teyzesi, 4 yıl önce diğer hak sahiplerine İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde alacak davası açtı. Bu davada konu, iş insanının 1 Ocak 2002'den sonra edindiği yaklaşık 1 milyar liralık malla ilgiliydi. Davaya cevap veren 26 mirasçı, "Teyzenin haklarını korumaktan ziyade vasinin geleceği için açılmış bir dava" diyerek, davanın reddini istedi. Sonuçta da mahkeme ara kararında 26 mirasçının hisselerine tedbir koydu. Ve menfaat çatışması nedeniyle holdinge kayyum atanması için davalılara süre verilmesine karar verdi. Ardından da bazı davalıların avukatı Mustafa Demirbağ, holdinge kayyum atanması için mahkemeye başvurdu.