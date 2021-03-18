Son dakika... Küfürbaz savcının yalanı böyle ortaya çıktı! İşte istenilen ceza

YALANI BÖYLE ORTAYA ÇIKTI

Savcı Gündüz, "HOHMUSTESARI" adlı trol hesabı kullandığını kabul etmezken, hesabı Gündüz'ün kullandığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kesin olarak tespit edildi. Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde Gündüz'ün kullanımında olan cep telefonu numarası ile Twitter'a giriş yaptığı belirlendi. Gündüz'ün soruşturma kapsamında verdiği yazılı ve sözlü ifadelerde, Twitter hesabının olmadığını beyan ederek açıkça gerçeğe aykırı beyan verdiği ortaya çıkarıldı.