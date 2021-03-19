‘HDP kapanacak analar kazanacak’

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları iççin HDP il binası önünde oturma eylemi 563'üncü gününe girdi. HDP'ye kapatma davası açması aileleri sevindirdi. Süleyman Aydın, "HDP, PKK'nın siyasi bürosu gibi çalışıyor. İnsanların ölümünden sorumlu bir parti olarak çalıştı. Çocuklarımızı dağa gönderen bir siyasi parti Meclis'te bulunamaz. Ailelerin de iddianamede yer alması bizi sevindirdi" dedi.Anne Süheyla Demir ise, "Çocuklarımız şu an dağda ise, bunun tek sorumlusu HDP. PKK ile arasına mesafe koymayıp, insanlara acı ve gözyaşından başka bir şey vermedi. Bir parti yüzünden gözyaşları döküyoruz" diye konuştu. Ayşegül Biçer de, "HDP kapatıldığı gün davulzurnayla halay çekeceğiz" ifadelerini kullandı.Diyarbakır anneleri, "HDP kapanacak, anneler kazanacak", "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP" sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Aileler adına yapılan açıklamayı Necibe Çiftçi okudu: "Biz anneler olarak HDP'nin maskesini düşürdük. HDP'nin makyajı aktı. HDP, terörden besleniyor, sigortası PKK'dır. HDP, biz Kürtleri değil PKK'yı temsil ediyor. HDP ya kapanacak ya kapanacak. PKK da ya çökecek ya çökecek" diye konuştu.