Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye teselli telefonu

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun mesajıyla birlikte işbirliğinin süreceği sinyalini de vermiş oldu. Refah Partisi ve AK Parti kapatılma süreçlerini yaşarken suskun kalan Kılıçdaroğlu, söz konusu HDP olunca "Demokrasi savunuluyorsa siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi süreçlerin bırakılması gerekir" dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in tavrı ise merak ediliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır" derken Grup Başkanvekili Erkan Akçay "HDP'nin kapatılması Türkiye'de siyaset üzerindeki terör vesayetini kaldırmaya yöneliktir" diye konuştu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de "HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır" diye konuştu.