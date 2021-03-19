SON DAKİKA HABERİ: Kadın vekillerden peş peşe destek mesajları! Güçlü Kadın Güçlü Türkiye

Son dakika haberi: Kadın milletvekilleri İstanbul Sözleşmesi kararının ardından, sosyal medyadan destek mesajları verdi. Başta Fatma Betül Sayan Kaya, Zehra Zümrüt Selçuk, Öznür Çalık olmak üzere, paylaşımlarla karara destek verdi. Sayan Kaya paylaşımında: "Kadınlarımızın toplumsal itibarını ve saygınlığını yükseltmek için verdiğimiz mücadeleyi toplumsal dokumuzu özenle koruyarak daha ileri noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

İşte vekillerin destek paylaşımları:



2002'den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Kadınlarımızın toplumsal itibarını ve saygınlığını yükseltmek için verdiğimiz mücadeleyi toplumsal dokumuzu özenle koruyarak daha ileri noktalara taşıyacağız. Gücümüz birliğimizdir.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Sevgili Peygamberimiz, (SAV) "El-Cennetü tahte akdâmi'l-ümmehât; cennet annelerin ayakları altındadır" diyor. Babaların değil. Onun için gençler, anneleriniz hayattaysa ayaklarının altını öpmekten çekinmeyin

"Güçlü kadın ve güçlü aile, büyük Türkiye için vazgeçilmezdir" "Kadınların sorunlarını çözecek çalışmalar hükümetimizin ana gündemi olmaya devam ediyor"

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN DESTEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da paylaşımıyla destek oldu.

Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir!"