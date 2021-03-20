Son dakika | Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı

Son dakika... Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen LGBT sapkınlığı konusunda sık sık tartışma konusu olan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi' Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından fehsedildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan ve yayımlanan karar sonrası kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan güçlü açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları
SON DAKİKA TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN AYRILDI
Türkiye, 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı.
Resmen duyuruldu: Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında, şu ifadelere yer verildi:
İŞTE RESMİ GAZETE METNİ
"Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012/2816 Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."
ALTUN'DAN AÇIKLAMA: KADIN NESNE DEĞİL ÖZNEDİR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun alınan son dakika kararıyla ilgili kadınların hayata daha fazla katılmaları için mücadele edildiğini vurgulayarak, "Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir" ifadelerini kullandı.
HER ZAMAN GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE DİYECEĞİZ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığını bildiren Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada önemli ifadelere yer verdi.
"Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir. Her zaman güçlü kadın güçlü Türkiye diyeceğiz" ifadelerini kullandı.
BAKAN SELÇUK'TAN DA AÇIKLAMA VAR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ DÜZENLEMELER HAYATA GEÇİRİLDİ"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2002'den bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizdeki tüm kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayata katılımını desteklemek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.
ANAYASAMIZ VE MEVZUATIMIZ KADIN HAKLARININ TEMİNATIDIR
Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür.
Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir.