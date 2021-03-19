Son dakika | Sahte hesaplarla siyasilere küfreden savcıya şok: Arkasında kim var!

Küfürbaz savcı skandalında son dakika... 2018'de savcılığa başlayan ve trol hesap kullandığı tespit edilmesi üzerine soruşturma izni verilerek açığa alınan Gündüz hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçu kapsamında 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İşte skandala ilişkin son dakika gelişmeleri ve çığ gibi büyüyen tepkiler:
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK: Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak Gündüz'ün kullandığı "HOHMUSTESARI" isimli Twitter adresinin küfürlerine hedef olan siyasiler, Twitter'dan kendilerine hakaret eden trolün bir Cumhuriyet savcısı çıkmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar da kişisel sosyal medya hesaplarında, "Böyle savcı mı olur" görüşünü dile getirdi.
İŞTE O TEPKİLER
* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: Sosyal medyada AK Parti aleyhine ve şahsıma hakaret ve küfürler savuran trol hesap sahibinin Cumhuriyet savcısı olması ne acı. Hukuk devletindeyiz. Elbet hesap soracağız ve hiçbir kötülük kimsenin yanına kalmayacak.
"KİMİNLE İLTİSAKLI OLDUĞU TEŞHİR EDİLMELİ"
Sayan Kaya, SABAH'a şunları anlattı: "Gündüz'den şikayetçi olacağım. Çarpıcı ve tuhaf olan ve asla kabul edilemez olan bir Cumhuriyet Savcısının maske takarak sahte bir hesap üzerinden bizlere, şahsıma ve AK Parti'nin yönetiminde yer alan insanlara en ağır ve en çirkin hakaret ve iftiralarla sosyal medya üzerinden yayın yapmasıdır.
Bu şahsın bütün özellikleriyle ortaya çıkarılması ve kimlerle iltisaklı olduğu teşhir edilmeli. Yargı zaten gereğini yapacaktır.
SOSYAL MEDYA MECRALARI İTİBAR SUİKASTLERİNDEN KURTULMALI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Gerçek kimliklerini gizleyerek özellikle kamuoyunun önündeki siyasetçileri ve devlet adamlarını itibarsızlaştırmaya çalışan bu ve benzer olaylar esef vericidir.
Kişilerin özel hayatlarını ve itibarlarını hedef alan ve kurumları değersizleştirmek için yapılan bu itibar suikastlerinden öncelikle sosyal medya mecraları kurtulmalı ve özgürleşmelidir. Bu anlamda bu tür itibar suikastlerinin hukuki karşılığı, mutlaka müeyyidesi olması şarttır.
* AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz: Çekirge, bir sıçrar iki sıçrar...
* AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: Ahlaksız, küfürbaz ve sahte hesaplı savcı yakalanmış (muhtemelen Yargıdaki FETÖ iltisaklılardan biri). Şahsımın da yer aldığı pek çok kişiye küfür etmiş. AK Partililer'e hakaret için bahane üretenlere ve sosyal medya yalanlarına karşı dikkatli olun diye boşuna söylemiyorduk!
* AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı: Türkiye Cumhuriyet Savcısı olmuş bu 1 dolarlık habaset, milletin vekaletini onurla taşıyan arkadaşlarımıza, bize galiz küfürler etmiş. Sosyal medya ortamları buna nasıl müsaade eder, bilmem..! Adalet kurumumuz, içine sızan bu pisliği temizleyip istihkakını vereceğine inanıyorum..!
Çamlı, SABAH'a açıklamasında şunları söyledi: "Babası ismini Muhammed koymuş, senelerce yememiş içmemiş okutmuş, hukukçu etmiş. İyi imanlı biri olsun vatan millet için gayret göstersin, hizmet etsin diye... Avukat olmuş, savcı olmuş, adliyede adalet dağıtma noktasına gelmiş. Gel gör ki; sahte isimlerle, hesaplarla, tıpkı 15 Temmuz'da ruhunu ve bedenini 1 Dolara satan Amerikan finoları gibi onurlu hizmeti değil, sahtekarlığı kendine uygun görmüş."
BÖYLE SAVCI OLUR MU ?
Adalet dağıtması gerekirken mesaisini devlet büyüklerine küfür ve hakarete ayıran Gündüz'e mağdurların yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaşlar tarafından da sosyal medyada tepki gösterildi. Devlet büyüklerine küfürler yağdıran trolün, adalet sisteminin içerisinde yer alan bir savcı çıkmasına "Böyle savcı olur mu" yorumları yapılmasına neden oldu.
"BU KRİPTO ADAM İKİ YILLIK SAVCI"
26. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner yaptığı paylaşımda, "Bu kripto adam iki yıllık savcı. 2008'de TRT'ye avukat olarak alınmış. Yakın tarihte de savcı yapılmış. Soruyorum: Bu kripto elemanı TRT'ye aldıran kim? Savcı yapan kim? Referansları kimlerdir? Bir de kimi övdüğüne bakılmalı ki kriptolar bilinsin..." ifadelerini kullandı.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek ise, "AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır küfürler eden kişi, Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Gündüz çıktı. Ettiği küfürleri görseniz diyecek kelime bulamazsınız. Ülkemizin şerefli makamlarını kirleten bu zihniyetin bir an önce temizlenmesi dileğiyle" paylaşımında bulundu.
MELİH GÖKÇEK: HEM CEZA HEM TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIM
Küfürbaz savcının hakkında çok sayıda tweet attığı Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, savcı Gündüz hakkında hem ceza hem de tazminat davası açacağını söyledi.
Gökçek, "Olayı öğrendiğimde şok oldum. Böyle bir insanın ister hakim olsun ister savcı kabul edilebilecek bir şey değil. En önemli iş bu kişilerin arkasındaki kişileri bulmaktır. Kesinlikle ve kesinlikle yalnız olduğunu düşünmüyorum. Kişisel kanaatim, bu işin arkasında kripto FETÖ'cülerin olduğudur." dedi.
BİRÇOK İSME KÜFÜR VE HAKARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün, Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'a trol hesabı üzerinden hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı.