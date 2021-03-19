Son dakika | Sahte hesaplarla siyasilere küfreden savcıya şok: Arkasında kim var!

BÖYLE SAVCI OLUR MU ?

Adalet dağıtması gerekirken mesaisini devlet büyüklerine küfür ve hakarete ayıran Gündüz'e mağdurların yanı sıra çok sayıda siyasi ve vatandaşlar tarafından da sosyal medyada tepki gösterildi. Devlet büyüklerine küfürler yağdıran trolün, adalet sisteminin içerisinde yer alan bir savcı çıkmasına "Böyle savcı olur mu" yorumları yapılmasına neden oldu.