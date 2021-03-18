Devlet yetkililerine hakaret eden küfürbaz savcıya siyasilerden peş peşe tepkiler
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:50
00:51
00:50
Ermeni Bakan'dan skandal hareket! Kafede oturan gazeteciyi darbetti 18.03.2021 | 20:15
03:21
Sosyal medyadan İmamoğlu’na tepki yağdı, “Beni bul” etiketi açıldı 18.03.2021 | 18:20
01:52
İstanbul'da feci kaza! Genç kadın beton mikserinin altında kaldı 18.03.2021 | 18:08
02:08
00:21
İYİ Parti'de HDP çatlağı! Meral Akşener soruyu duyunca böyle uzaklaştı 18.03.2021 | 17:54
06:57
HDP'ye kapatma davasına ilişkin Meclis Başkanı Şentop'tan açıklama 18.03.2021 | 17:45
08:19
01:50
04:04
03:04
14:36
03:10
Bursa'da şehit anneleri gözlerini yaşartan duygusal tören | Video 18.03.2021 | 12:54
01:16
01:11
SON DAKİKA: Hatay'da çatışma: 4 terörist ölü ele geçirildi | Video 18.03.2021 | 11:30
02:52
01:04:44
02:30
03:37
Dedelerinden kalan 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar | Video 18.03.2021 | 09:41
Twitter’dan sahte hesapla bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretler eden kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıktı. Adalet dağıtması gerekirken mesaisini sosyal medyada küfürbazlığa harcayan Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. Siyasilerden ise küfürbaz Savcı'ya peş peşe sert tepkiler geldi.