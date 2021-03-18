Devlet yetkililerine hakaret eden küfürbaz savcıya siyasilerden peş peşe tepkiler

Twitter’dan sahte hesapla bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretler eden kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıktı. Adalet dağıtması gerekirken mesaisini sosyal medyada küfürbazlığa harcayan Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. Siyasilerden ise küfürbaz Savcı'ya peş peşe sert tepkiler geldi.