Son dakika haberi | Bakanlık sitesinden duyurdu: Artık zorunlu oldu...

EN AZ 7 TEKNİK ELEMAN BULUNACAK

"TSE standardı ve bakanlıktan alınan yenileme yetki belgesine dayanarak faaliyet gösterenlerin TS 1390 standardına uygunluklarını gösteren Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi alması zorunlu olacak. İş yerlerinde artık elektronik/haberleşme dalında diplomalı, ustalık belgesine sahip ya da bu alanda mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler yer alacak. Bu kişiler bordrolu olarak tam zamanlı çalışacak. İş yerinde ayrıca başka iş yerlerinde çalışmayan en az 7 teknik eleman bulunacak."