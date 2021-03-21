SON DAKİKA: CHP'li Recep Gürkan'ı görüntüleyen Şükrü Benli'ye korkunç işkence! Kadın kıyafeti giydirip...

'GÖRÜNTÜLERİ NASIL ÇEKERSİN'



"Gözümü bir köy evinde açtım. 'Belediye başkanının görüntülerini nasıl çekersin?' denilerek darp edildim. Filistin askısına asıldım ve cinsel organıma elektrik verdiler. Bazı cisimlerle cinsel saldırıda bulundular. Kadın elbiseleri giydirip ruj sürerek görüntülerim çekildi. 'Öldürün beni' diye bağırdım ama dinlemediler. Bu onur meselemdir. Şu an yargılama devam ediyor. Vazgeçmem için para teklif ettiler. Hayati tehlikem var ama hak ettikleri cezayı alana kadar peşlerini bırakmayacağım."

CHP'nin adayı Recep Gürkan'ın, darbe gecesi hainlere kadeh kaldırdığı anlar!

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, bir türkü barda darbenin şerefine kadeh kaldırmıştı. Gürkan elinde kadehle "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" diyerek Gündoğdu Marşı'nı söylemişti. Gürkan hakkında "suçu ve suçluyu övmek" suçundan dava açılırken, görüntülerin gazeteci Şükrü Benli tarafından çekildiği ortaya çıkmıştı. Benli görüntülerin kendisinde olduğunun duyulmasının ardından kaçırıldı ve işkenceye maruz kaldı.