CHP'li Recep Gürkan'ı görüntüleyen gazeteci Şükrü Benli'ye korkunç işkence | Video
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın 15 Temmuz gecesi FETÖ darbesini kutlayıp kadeh kaldırdığı görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu skandal görüntüleri videoya alan gazeteci Şükrü Benli, olayın ardından kadın kıyafeti giydirilmekten, cinsel organına elektrik verilmesine kadar yaşadığı tüm korkunç olayları anlattı. CHP'li Gürkan'ın görüntülerini çektiği için kaçırılıp işkenceye maruz kalan gazeteci, yaşadıkları hakkında "Kadın kıyafeti giydirip elektrik vererek işkence yaptılar" dedi.