Video Yaşam Mersin’de 5 tır dolusu, piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak içki ele geçirildi | Video
Mersin’de 5 tır dolusu, piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak içki ele geçirildi | Video

Mersin’de 5 tır dolusu, piyasa değeri 20 milyon lira olan kaçak içki ele geçirildi | Video

27.09.2022 | 10:51

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 20 milyon lira olan 5 tır kaçak içki ele geçirildi.

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 5 tırda yaptıkları incelemede 78 bin 795 şişe geçersiz bandrollü, bin 570 şişe bandrolsüz, ayrıca aynı firmaya ait 2 farklı gümrük beyannamesinde 5 bin 880 şişe bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Yapılan kontrollerde bazı içkilerin bandrollerinin sahte, bazılarının ise tarihlerinin 2015 yılına ait olduğu görüldü. Kaçak içkilerin piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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