Son dakika: FETÖ kumpasının yargı ayağına skandal tahliye! Müşteki avukatları harekete geçti...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid kumpasında yasadışı dinleme kararları veren 55 eski hakim ve savcının yargılandığı davada 3 eski hakimin tahliyesine karar verildi. FETÖ'cülerin tahliye kararı tepki topladı. Davaya müdahil olan müşteki avukatları tahliye kararına itiraz etti. FETÖ'cü eski hakimlerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik kumpasta rol almış hainler olduğu belirtilerek, yeniden tutuklama kararı verilmesi talep edildi. İlk derece mahkemesi sıfatıyla yargılamayı yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, itirazları değerlenmesi için dosyayı, Yargıtay 19. Ceza Dairesine gönderdi.
HÜKÜM VERİLMEDEN TAHLİYE EDİLDİLER
5 yıldır süren yargılamada sanıkların son savunmaları alınıyordu. Bir sonraki duruşma 7 Nisan'a ertelenirken, önümüzdeki aylarda davanın karara bağlanması bekleniyordu.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, 6 ay önce açıkladığı mütalaasında, Bülent Kınay, Hikmet Şen ve Fatih Mehmet Uslu'nun da aralarında olduğu 24 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, FETÖ üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar, görevi kötüye kullanma suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti. Haklarında ağır cezalar öngörülen sanıklarla ilgili mahkemenin hükmünü vermeden tahliye kararı vermesi müşteki avukatlarınca yanlış bulundu.
KUMPASIN YARGI AYAĞI
Yargı ve Emniyete sızmış FETÖ'cüler tarafından Selam Tevhid terör örgütü adıyla yürütülen uydurma soruşturmada, binlerce kişinin terörist gibi dinlendiği ortaya çıkmıştı. FETÖ'cü hakim, savcılar ve polisler, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları başta olmak üzere, birçok bakan, siyasetçi ve bürokratın telefonlarını dinlemişti. FETÖ'cü hainler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini selefi terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışarak, bu dosya ile eşgüdümlü yürüttükleri MİT tırları gibi başka dosyalar aracılığıyla da Türkiye'yi uluslararası ceza mahkemesinde yargılatmaya çalışmıştı. Kumpasın Emniyet ayağında rol alan polisler İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıp, müebbete varan ağır cezalara mahkum olmuştu. Yasadışı dinleme kararlarını veren 55 eski hakim ve savcıya da yasa gereği ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay'da dava açılmıştı.
BİRÇOK KUMPASTA ONLAR VAR
Öte yandan, tahliyelerine karar verilen Bülent Kınay ve Hikmet Şen, Fenerbahçeli yöneticilerin FETÖ kumpasıyla yargılandığı şike davasında, yargılamayı yapan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görev yapmıştı. Fatih Mehmet Uslu ise Ergenekon davasına bakan dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görev almıştı. Kınay, Şen ve Uslu en son 17-25 Aralık dosyalarıyla eş zamanlı yürütülen Selam Tevhid soruşturmalarında FETÖ'nün talimatı doğrultusunda usulsüz dinleme kararları verdikleri ortaya çıkınca tutuklanmışlardı.Son dakika: FETÖ'cü kumpasçılar haddini aştı! Mahkemede şok tehditler...