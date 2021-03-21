Son dakika: FETÖ kumpasının yargı ayağına skandal tahliye! Müşteki avukatları harekete geçti...

KUMPASIN YARGI AYAĞI

Yargı ve Emniyete sızmış FETÖ'cüler tarafından Selam Tevhid terör örgütü adıyla yürütülen uydurma soruşturmada, binlerce kişinin terörist gibi dinlendiği ortaya çıkmıştı. FETÖ'cü hakim, savcılar ve polisler, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları başta olmak üzere, birçok bakan, siyasetçi ve bürokratın telefonlarını dinlemişti. FETÖ'cü hainler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini selefi terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışarak, bu dosya ile eşgüdümlü yürüttükleri MİT tırları gibi başka dosyalar aracılığıyla da Türkiye'yi uluslararası ceza mahkemesinde yargılatmaya çalışmıştı. Kumpasın Emniyet ayağında rol alan polisler İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıp, müebbete varan ağır cezalara mahkum olmuştu. Yasadışı dinleme kararlarını veren 55 eski hakim ve savcıya da yasa gereği ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay'da dava açılmıştı.