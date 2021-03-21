Son dakika: FETÖ'cü kumpasçılar haddini aştı! Mahkemede şok tehditler...

GAZETECİLERE BASKIN YAPILMASINI DA İSTEMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde emniyet amiri olduğu dönemde yasadışı dinlemelerden sorumlu olan Durmuş, 14 Ağustos 2014'te casusluk suçundan tutuklanmıştı. Durmuş, tutuklanmadan bir hafta önce de eski emniyet amiri Gaffur Ataç ve komiser Selman Yuyucu ile birlikte FETÖ aleyhine yayınlar yapan 38 gazeteciyi savcılığa şikayet etmiş, gazetecilerin evlerine baskın yapılmasını ve yargılanmalarını istemişti.Öte yandan, yargılama boyunca örgütsel tavır sergileyen diğer FETÖ'cü sanıklardan bazıları da son sözlerinde bu tavrını sürdürdü. Atayün kendisini yargılayanların yargı önünde hesap vereceğini söylerken, Ertan Erçıktı "Yapılan işlemler doğrudur ve yaptığım işin arkasındayım" sözleriyle suçlarını ve kumpaslarını savundu. Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Teknik Büro Amir Yardımcısı Mehmet Işık da "Vereceğiniz karar, kendi kararınız, hakkımızda vereceğiniz karar ortadadır. Masumların kalemlerini kıranların Allah da tez zamanda kalemlerini kırsın" dedi.