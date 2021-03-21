Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında “Sabah namazı" yalanı

YOL TV: "HDP Milletvekili Hüda Kaya: Gergerlioğlu sabah namazı için abdest alırken elbisesi ve ayakkabısını giymesine müsaade edilmeden alındı."

"SABAH NAMAZI İÇIN ABDEST ALDIĞI SIRADA GÖZALTINA ALMIŞLAR"

Gazeteci Yazgülü Aydoğan: "O kadar dindarlar ki Gergerlioğlu'nu sabah namazı için abdest aldığı sırada gözaltına almışlar, ayağında ayakkabısı, yüzünde maskesi yok! Yaka paça! Ne öfkeymiş, seçilmiş bir milletvekiline?"