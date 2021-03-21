Temel Karamollaoğlu'ndan "ortak aday" itirafı: Kılıçdaroğlu teklifimi hemen kabul etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuk olduğu bir YouTube kanalında, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Abdullah Gül isminin ortak aday olarak gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifinin hemen kabul ettiğini söyledi.
Karamollaoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ben sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti. Neden? Bizim o anda aslında sistemi değiştirmek için bir hamleye ihtiyacımız var. Bu da bir araya gelmeden olmuyor"