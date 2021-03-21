Temel Karamollaoğlu'ndan "ortak aday" itirafı: Kılıçdaroğlu teklifimi hemen kabul etti

Karamollaoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti. Neden? Bizim o anda aslında sistemi değiştirmek için bir hamleye ihtiyacımız var. Bu da bir araya gelmeden olmuyor"