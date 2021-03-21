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Giriş Tarihi: 21.3.2021 20:24 Son Güncelleme: 21.3.2021 20:28

'ndan "ortak aday" itirafı: Kılıçdaroğlu teklifimi hemen kabul etti

Temel Karamollaoğlu'ndan ortak aday itirafı: Kılıçdaroğlu teklifimi hemen kabul etti

Saadet Partisi Genel Başkanı , konuk olduğu bir YouTube kanalında, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde isminin ortak aday olarak gündeme gelmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuk olduğu bir YouTube kanalında, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül isminin ortak aday olarak gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifinin hemen kabul ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti. Neden? Bizim o anda aslında sistemi değiştirmek için bir hamleye ihtiyacımız var. Bu da bir araya gelmeden olmuyor"

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Temel Karamollaoğlu'ndan "ortak aday" itirafı: Kılıçdaroğlu teklifimi hemen kabul etti
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