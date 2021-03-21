Video Türkiye Temel Karamollaoğlu'ndan "ortak aday" itirafı: Kılıçdaroğlu teklifimi hemen kabul etti

Temel Karamollaoğlu'ndan "ortak aday" itirafı: Kılıçdaroğlu teklifimi hemen kabul etti

Temel Karamollaoğlu'ndan
21.03.2021 | 20:52

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuk olduğu bir YouTube kanalında, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Abdullah Gül isminin ortak aday olarak gündeme gelmesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'na Abdullah Gül Bey'i teklif ettiğim zaman hemen kabul etti." dedi.

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