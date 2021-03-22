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Giriş Tarihi: 22.3.2021 18:54 Son Güncelleme: 22.3.2021 19:03

’ya uçak biletiyle algı operasyonu!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Fransa’ya uçak biletiyle algı operasyonu!

’yi karalamak isteyen sosyal medya hesapları mecrasında bir başkasının uçak biletini kullanarak aynı bilet ile aynı mesajı yazdı ve bir algı operasyonu başlattı. Bu hesaplar, Türkiye’de yaşamanın akıl ve ruh sağlığına zararlı olduğuna yönelik bir iletiyi tekrar tekrar paylaştı. İşte algı operasyonunda aynı mesaj içerikleri...

Türkiye'yi karalamak isteyen kimi sosyal medya hesapları Twitter mecrasında bir başkasının uçak biletini kullanarak algı çalışması yapmaya başladı. Türkiye'de yaşamanın akıl ve ruh sağlığına zararlı olduğuna yönelik bir iletiyi rumuz kullanan hesaplar yazmaya başladı. Bu sosyal medya hesapları, Fransa'ya uçak biletini gösteren görseli göstererek aynı mesajı tekrar tekrar sosyal medyada paylaştı.

AYNI BİLET AYNI MESAJ PAYLAŞILDI

Fransa'nın Paris şehrine alınmış bir biletin görseliyle birlikte, GfbEfe7, shrek2kira, Damraa ve Sefa gibi hesap adlarıyla aynı metin paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı: "Arkadaşlar sonunda bu tweeti atmak bana da nasip oldu. Fransa'ya taşınıyorum. Zira bu ülkede akıl ve ruh sağlığımın çökmesi an meselesiydi. Au revoir Turquie!! (Hoşçakal Türkiye)"

ALGI OPERASYONUNA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medyadan aynı bilet görseliyle aynı yazı metininin paylaşılmasına tepkiler yağarken, avukat Begüm Ece Pazarcı, "Ajans işleri" bunlar yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı olan Elife Çalışkan, "İttifakın yeni oyunu, 'Fransa'ya taşınıyorum' Yalanlarınızda boğulun inşallah" diye algı çalışmasına tepki gösterdi.

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Fransa’ya uçak biletiyle algı operasyonu!
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