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Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:03 Son Güncelleme: 22.3.2021 12:21

: 'de panik! Meclis bahçesine düştü

Son dakika: TBMM'de panik! Meclis bahçesine yıldırım düştü

haberine göre bahçesindeki bir ağaca düştü. Yıldırımın düştüğü ağacın bir kısmı devrildi. Yaşanan olay nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yıldırımın düşmesi nedeniyle bazı Meclis çalışanları kısa süreli panik yaşadı. İşte son dakika haberinin görüntüleri...

Son dakika... TBMM'de yıldırım düşmesi nedeniyle panik anları! Yeni bir soğuk hava dalgasının çarşamba günü itibarıyla Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Sıcaklıkların kış değerlerine gerileyeceği bildiriliyor.

TBMM BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ!

TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu kısa süreli panik yaşandı.

Ağacın kopan parçası seyir halindeki bir aracın üzerine düştü

Yıldırım düştüğü ağacın bir kısmı devrildi. Yaşanan olay nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

SON DAKİKA: TBMM bahçesine yıldırım düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video

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Son dakika: TBMM'de panik! Meclis bahçesine yıldırım düştü
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