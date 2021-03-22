Son dakika: TBMM'de panik! Meclis bahçesine yıldırım düştü

Son dakika... TBMM'de yıldırım düşmesi nedeniyle panik anları! Yeni bir soğuk hava dalgasının çarşamba günü itibarıyla Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Sıcaklıkların kış değerlerine gerileyeceği bildiriliyor.
TBMM BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ!
TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu kısa süreli panik yaşandı.
Ağacın kopan parçası seyir halindeki bir aracın üzerine düştü
Yıldırım düştüğü ağacın bir kısmı devrildi. Yaşanan olay nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
SON DAKİKA: TBMM bahçesine yıldırım düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video