SON DAKİKA: TBMM bahçesine yıldırım düştü! Olay yerinden ilk görüntüler... | Video
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Son Dakika Haberleri... TBMM bahçesine yıldırım düştü! Yıldırımın isabet ettiği ağaç, parçalanarak bir otomobilin üstüne düşerek hasara sebep oldu.