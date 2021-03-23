2023 Manifestosu: Güçlü Türkiye küresel adalet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde vereceği mesajlar netleşti. 2023 Manifestosu'nun mesajlarından ikisi "Güçlü Türkiye, küresel adalet" ve "İnsan onuru ve refah toplumu" olacak.Türkiye'nin 2023 vizyonunu anlatacak olan Erdoğan, bölgesinde sözü geçen, hem oyun kuran hem bozan Türkiye'yi Cumhur İttifakı ile daha ileri taşıyacakları mesajını verecek.Yeni bir Türkiye vizyonu çizecek olan Erdoğan, insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi siyasi başlıkların yanı sıra ekonomi alanında ise yatırımcının desteklenmesine ilişkin atılacak adımları açıklayacak.BAŞKAN Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Politika Belgesi'ni açıklayacak.TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla atılacak adımların da Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alması bekleniyor.