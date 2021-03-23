SON DAKİKA: İstanbul'da fal ve büyü dolandırıcılığı! 625 bin lirayı bakın nasıl kaptırdı!

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Sanık Irmak Avşar

'OLAYLA ALAKAM YOK'

Sanık Hatice Defne Balcı ise, bir arkadaşı aracılığıyla Sevgin Mükerrem Ergüneş ile tanıştığını ve Sevgin'in kendisinden kart çıkarmasını istediğini belirterek 'Kartı çıkardıktan sonra şifre ile birlikte kendisine verdim. İlk başlarda hesabıma gelen bir miktar parayı ben çekip Sevgin hanıma vermiştim. Sonraki aşamalarda kartı ve şifreyi ona verdiğim için o çekmiştir. Kendisi, sevdiğim bir ablamdı. Ona güvendim' dedi. Hesabındaki paradan hiçbir çıkarı olmadığını söyleyen Balcı, diğer sanık Irmak Avşar ile kafede iki kez karşılaştığını iddia ederek, 'Kendisi sosyal medya fenomenidir. Irmak Avşar'ın hesabından, benim hesabıma para havale edilip edilmediğini bilmiyorum' ifadelerini kullandı.