KADEM'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Aslolan budur...

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak A Haber'e özel açıklamalar yaptı. Yanık, Türk Ceza Kanunu ve Anayasa'da kadına yönelik şiddeti engellemek için yeterli yasa ve enstrüman olduğunu söyledi. Yanık, sözleşmelerin ve çerçevelerin yıllar için değişip, dönüşebileceğinin altını çizdi, aslolanın kadının haklarında bir kayıp yaşamaması olduğunu belirtti.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SERENCAMI İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLE SINIRLI DEĞİLDİR"

KADEM Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık konuya ilişkin açıklamasında, "İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve metin olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir konsept oluşturmuştu. Ama şunu da ifade etmek lazım Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadele serencamı sadece İstanbul Sözleşmesi ile de sınırlı değil." dedi.

KADEM'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması | Video

"ASLOLAN BUDUR"

Yanık sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak biraz kamuoyu tartışması ve algısı taşınmasını zor hale getirmişti. Uygulamada var olan eksikliklerin giderilmesi kadınların bugüne kadar elde ettikleri hak ve kazanımlarda bir kayıp olmaması, aslolan budur.

"ANAYASAMIZDA VE KANUNUMUZDA KADINI KORUYACAK GEREKLİ YASA VE MADDELER VAR"

Yanık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda kadınları koruyacak gerekli yasaların olduğunu vurguladı.

Yanık, "Hem Anayasamızda hem 6248 sayılı kanun hem Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri bu anlamda şiddetle mücadele noktasında önemli enstrümanlar." dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yanık'ın konuya ilişkin son sözleri şöyle:

Yasalar çerçeveler tarih içinde değişir, dönüşür, gelişir. Önemli olan kadına yönelik şiddet noktasında geri adım atılmamasıdır. Böyle bir şey zaten söz konusu değil.