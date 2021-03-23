KADEM'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması | Video

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Derya Yanık, A Haber'e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.