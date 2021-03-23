Sadaka taşı öğrencilere burs oluyor

Medeniyetimizin mihenk taşlarından biri olan sadaka geleneğini sürdürmek, yardımlaşmaya özendirmek amacıyla Sadaka Taşı Derneği ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, Eyüp Sultan Camii çevresinde 5 ayrı noktaya yerleştirilen Sadaka Taşları sayesinde 200'e yakın Eyüpsultanlı ihtiyaç sahibi öğrenciye de burs veriliyor.



SADAKA TAŞI NEDİR?



Osmanlı İmparatorluğu'nda uygulanan sadaka taşları genellikle 2 metre boylarında, silindir şeklinde olup şehirlerde, kasabalarda cami, çeşme yanı, hastane gibi yerlerde kurulan yardım taşlarıdır. Sadaka taşları işlek yerlerin dışında sadakayı alanın da vereninde kimse tarafından görülmediği tenha yerlere de kurulurdu. Eski İstanbul'da bilindiği kadarıyla Üsküdar çarşısındaki Mimar Sinan'ın yaptığı hamamın karşısında Gülfem Hatun Camii'nin avlusu, Üsküdar Doğancılar, Karacaahmet ve Fatih semtindeki Kocamustafapaşa gibi tarihi birçok yerde bulunurdu. Osmanlı toplumunda uygulanan bu hayır hasenat bir zarf içerisinde camilerdeki sadaka taşlarına bırakılması ve ihtiyacı olanların da bu serbestliği istismar etmeden o zarfın içerisinden sadece ihtiyacı olan kadarını almaları ile bilinirdi.