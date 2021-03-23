Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sadaka taşı öğrencilere burs oluyor
Giriş Tarihi: 23.3.2021 15:34

Sadaka taşı öğrencilere burs oluyor

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Sadaka taşı öğrencilere burs oluyor

Eyüpsultan Belediyesi Osmanlı Devleti döneminde yaygın olan “Sadaka Taşı” geleneğini devam ettiriyor. Sadaka Taşları'ndan elde edilen gelirin tamamı ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Medeniyetimizin mihenk taşlarından biri olan sadaka geleneğini sürdürmek, yardımlaşmaya özendirmek amacıyla Sadaka Taşı Derneği ile ortaklaşa yürütülen çalışmada, Eyüp Sultan Camii çevresinde 5 ayrı noktaya yerleştirilen Sadaka Taşları sayesinde 200'e yakın Eyüpsultanlı ihtiyaç sahibi öğrenciye de burs veriliyor.

SADAKA TAŞI NEDİR?

Osmanlı İmparatorluğu'nda uygulanan sadaka taşları genellikle 2 metre boylarında, silindir şeklinde olup şehirlerde, kasabalarda cami, çeşme yanı, hastane gibi yerlerde kurulan yardım taşlarıdır. Sadaka taşları işlek yerlerin dışında sadakayı alanın da vereninde kimse tarafından görülmediği tenha yerlere de kurulurdu. Eski İstanbul'da bilindiği kadarıyla Üsküdar çarşısındaki Mimar Sinan'ın yaptığı hamamın karşısında Gülfem Hatun Camii'nin avlusu, Üsküdar Doğancılar, Karacaahmet ve Fatih semtindeki Kocamustafapaşa gibi tarihi birçok yerde bulunurdu. Osmanlı toplumunda uygulanan bu hayır hasenat bir zarf içerisinde camilerdeki sadaka taşlarına bırakılması ve ihtiyacı olanların da bu serbestliği istismar etmeden o zarfın içerisinden sadece ihtiyacı olan kadarını almaları ile bilinirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sadaka taşı öğrencilere burs oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA