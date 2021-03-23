SON DAKİKA: Bakan Soylu, 'Güzel bir haber daha vereyim' diyerek duyurdu: 1 Nisan'da başlıyor...

GÖÇ MESELESİ

Bu 10 yılın sonunda ulaştığımız tablo 2014'ten bu yana 21 bin 214 göçmenin hayatını kaybetmesiyse, veya geçen hafta Yunanistan'ın 7 göçmeni çıplak ve elleri kelepçeli suya bırakması ise, 10 yılın sonunda göç meselesinde biz bunları yaşıyorsak, hem attığımız adımları hem 21. yüzyılın medeniyet kurallarını gözden geçirmek gerekir. Çok daha iyisini yapabilirdik.

Eğer tüm dünya 10 yılın sonunda bu bakış açısını değiştirirse göç meselesi çok daha olumlu bir boyuta evrilecektir.

FRONTEX'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

1951 Mülteci Sözleşmesi AB Sözleşmesi göçmenlerin korunma hakkını şart koşmaktadır. Bu sabah ajanslara da düşen haber çerçevesinde, Frontex'in mali tablosunun onaylanmadığını büyük bir memnuniyetle okuduk. Frontex insanlık dışı müdahalelerin ortağı olmuştur. Frontex bunun için kurulmadı, insanlık dışı müdahaleleri engellemek için kuruldu. Frontex acımasız bir politika izlemektedir. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki, Frontex'i kınıyoruz. Karşı karşıya kaldığımız tablo çok net ve açık, insanları hangi anlayışla kelepçeleyerek denize atıyorsunuz? En ufak meselede Avrupa kamuoyunu ayağa kaldıranlar neden sessizler? Avrupa kamuoyuna sesleniyorum, övündüğünüz Avrupa medeniyetine ne oldu? Anneelerinizi, babalarınızı unuttunuz mu? İnanınız Suriye iç savaşı tam anlamıyla bölgemiz ve Avrupa için çok net söylemek isterim ki turnusol kağıdı olmuştur. Biz ne Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakıyoruz, ne de dünyanın herhangi bir yerinde bu durumla karşı karşıya kalanları yalnız bırakıyoruz. Gücümüzün çok üzerinde kaynak ayırdığımızı görüyorsunuz.