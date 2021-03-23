Son dakika haberleri... A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Orhan Pamuk'un Aysofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili skandal ifadelerine tepki gösterdi.
"CHP'NİN ATATÜRKÇÜLÜK İLE LAFTAN BAŞKA İLİŞKİSİ KALMAMIŞTIR"
"Önümüzdeki aylarda Batı'da bir ödül töreni olabilir ya da yeni çıkaracağı bir kitabını pazarlamak için böyle bir röportaj vermiş olabilir." diyen Bülent Akarcalı, "Tarihi olarak eğer okumuş olsaydı; Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinin altında kesinlikle laiklik yoktur. Dolayısıyla kalkıp Ayasofya'nın ibadete açılmasının Atatürkçülük ile Laiklik ile çelişiyor şekline getirmesin. Ben bu kesimin Atatürkçülüğü, laikliği tekeline alarak kendi mallarıymış gibi takdim etmelerine kesinlikle karşıyım. CHP'nin Atatürkçülük ile laftan başka bir ilişkisi kalmamıştır." ifadelerini kullandı.
Son dakika: Orhan Pamuk’tan skandal Ayasofya çıkışı! Eski Bakan'dan sert tepki: Mandacılık ruhuyla söyledi | Video
"BUNLARI TAMAMEN MANDACILIK RUHUYLA SÖYLEDİ"
Eski Bakan Bülent Akarcalı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Bu ülkeye hizmet etmiş herkes, ister Abdülhamid Han olsun ister Mustafa Kemal Paşa… Bunlar ülkemizin ortak değerleridir. Bunların arkasına sığınarak siyaset yapmak son derece yanlıştır. Son derece gereksiz bir çıkış. Eğer talimat aldığı efendileri, içinde bulunduğu dünya kutuplaşmayı keskinleştirmek için bir yol haritası çizdiyse o da buna uyuyorsa başka bir şey demem. Yanlıştır.