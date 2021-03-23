Son dakika: Orhan Pamuk’tan skandal Ayasofya çıkışı! Eski Bakan'dan sert tepki: Mandacılık ruhuyla söyledi

"CHP'NİN ATATÜRKÇÜLÜK İLE LAFTAN BAŞKA İLİŞKİSİ KALMAMIŞTIR"

"Önümüzdeki aylarda Batı'da bir ödül töreni olabilir ya da yeni çıkaracağı bir kitabını pazarlamak için böyle bir röportaj vermiş olabilir." diyen Bülent Akarcalı, "Tarihi olarak eğer okumuş olsaydı; Ayasofya'nın müzeye çevrilmesinin altında kesinlikle laiklik yoktur. Dolayısıyla kalkıp Ayasofya'nın ibadete açılmasının Atatürkçülük ile Laiklik ile çelişiyor şekline getirmesin. Ben bu kesimin Atatürkçülüğü, laikliği tekeline alarak kendi mallarıymış gibi takdim etmelerine kesinlikle karşıyım. CHP'nin Atatürkçülük ile laftan başka bir ilişkisi kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

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