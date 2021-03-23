Son dakika: Orhan Pamuk’tan skandal Ayasofya çıkışı! Eski Bakan'dan sert tepki: Mandacılık ruhuyla söyledi | Video

Son dakika haberleri: Yazar Orhan Pamuk, verdiği bir röportajda Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Ayasofya'nın Atatürkçü laikliğin simgelerinden biri olduğunu iddia eden Orhan Pamuk, "Camiye çevrildiğinde CHP'nin sessiz kalmasını anlayamıyorum." dedi. A Haber ekranlarına konuk olan Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Orhan Pamuk'un skandal ifadelerine tepki gösterdi. Ayasofya’nın müzeye çevrilmesinin altında kesinlikle laikliğin olmadığını dile getiren Akarcalı, "Orhan Pamuk, bunları tamamen mandacılık ruhuyla söylemiştir. Yani başkasını arkasına alarak." dedi.