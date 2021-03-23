21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla bu hafta Orman Haftası olarak kutlanıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabından, "Daha yeşil bir Türkiye için, 182 yıldır büyük bir aşkla çalışıyoruz. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da yeşil vatan için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak kutlama mesajı yayınladı.

KARACABEY: "YANAN ORMANLAR KÜLLERİNDEN DOĞUYOR"



Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ayrıca yanan ormanların yeniden dikilen fidanların hayat bulduğunu gösteren bir videoyu sosyal medyadan öncesi ve sonrasını göstererek paylaştı. Karacabey, ayrıca "Muğla'dan İzmir'e, Balıkesir'den Mersin'e... Yanan ormanlar diriliyor, küllerinden doğuyor" ifadelerini kullandı.

"YANAN ORMANIN YERİNE YENİ ORMAN YETİŞTİRİLİR"



Orman Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından ise "Bizlere nefes olmak için küllerinden doğuyor. Ormanların yerini hiçbir şey dolduramaz. Anayasa 169. Madde: Yanan ormanların yerine yeni orman yetiştirilir" denildi.

YANAN ORMANLAR DİKİLEN FİDANLARLA YEŞİLLENDİ

Orman Haftası nedeniyle hazırlanan videoda ise Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı zaman dilimlerinde çıkan orman yangınlarından sonra orman yetiştirildiğini gösteren görüntülere yer verildi. Videoda yer alan bilgilere göre; 2001 yılında Marmaris Muğla'da yanan alan yeniden yeşille buluştu. 2017 yılında yanan Balıkesir Ayvalık, yangın sonrası yapılan çalışmayla yeşerdi. Muğla Yılanlı'da ise 2005 yılında çıkan yangın sonrasında 2019 yılına ait görsel paylaşılarak yeniden ağaçlandığı vurgulandı. Muğla Bodrum'da 2006'da çıkan yangın sonrasında 2020 yılında yeşillik alanların oluştuğu görüldü. Mersin Bozyazı'da 2020 yılında yanan alan yıllar sonra yeşillikle buluştu.

Yanan ormanlar diriliyor, küllerinden doğuyor! | Video

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İŞLEM YAPILDI

Mersin Silifke'de 2007'den sonra dikilen fidanlar yemyeşil bir alanı oluşturdu. İzmir Foça'da 2017'de çıkan yangın sonrası yangın alanı Orman Genel Müdürlüğü tarafından işlem yapılarak yeşillikle buluşması sağlandı. Muğla Datça'da 2006'da çıkan yangın sonrası dikilen fidanlar 2020 yılında yeniden yeşillik alan oldu. Balıkesir Ayvalık'a dikilen fidanlar ise büyüdü. Balıkesir Kepsut'ta 2013'te çıkan yangın sonrası günümüzde yemyeşil bir alana kavuşurken, Denizli Buldan'da 2000 yıllarında yeşil olmayan alan dikilen fidanlar sonrası yemyeşil oldu. Muğla Bodrum'da 2006 yanan ağaçların yerine yenileri dikildi, yeşillenmeye başladı.