Yanan ormanlar diriliyor, küllerinden doğuyor! | Video

Bu hafta Orman Haftası olarak kutlanıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabından Türkiye’de farklı zamanlarda yanan ormanların akıbetini gösteren bir video paylaştı. Videoda, ülkenin çeşitli şehirlerindeki yanan ormanların yerine fidanlar dikilerek yeşil alana dönüştürüldüğü öncesi ve sonrası ile gösteriliyor. Karacabey ayrıca “Muğla’dan İzmir’e, Balıkesir’den Mersin’e... Yanan ormanlar diriliyor, küllerinden doğuyor” dedi. İşte o video...