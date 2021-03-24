AK Parti MKYK’da bakanlık yapan 11 isim yer aldı

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekilliği 2'ye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üye sayısı 75'e çıkarıldı. AK Parti MKYK'da bakanlık yapan 11 ismin girmesi dikkat çekti.
BİNALİ YILDIRIM: Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Eski Başbakan ve Eski TBMM Başkanı
NUMAN KURTULMUŞ: Eski Başbakan Yardımcısı, Eski Kültür ve Turizm Bakanı
HAYATİ YAZICI: Eski Devlet Bakanı, Eski Başbakan Yardımcısı, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı
NURETTİN CANİKLİ: Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, Eski Başbakan Yardımcısı ve Eski Millî Savunma Bakanı
BEKİR BOZDAĞ: Eski Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
ÖMER ÇELİK: Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve Eski Avrupa Birliği Bakanı
BÜLENT TÜFENKCİ: Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı
EFKAN ALA: Eski İçişleri Bakanı
FATMA BETÜL SAYAN KAYA: Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı
MEHMET ÖZHASEKİ: Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı
FATMA GÜLDEMET SARI: Eski Çevre ve Şehircilik BakanıSon dakika: Başkan Erdoğan 2023 manifestosunu ilan etti! Yeni Anayasa için tarih verdi...