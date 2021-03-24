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Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:11 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:12

MKYK’da bakanlık yapan 11 isim yer aldı

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
AK Parti MKYK’da bakanlık yapan 11 isim yer aldı

'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekilliği 2'ye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üye sayısı 75'e çıkarıldı. AK Parti MKYK’da bakanlık yapan 11 ismin girmesi dikkat çekti.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekilliği 2'ye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üye sayısı 75'e çıkarıldı. AK Parti MKYK'da bakanlık yapan 11 ismin girmesi dikkat çekti.

BİNALİ YILDIRIM: Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Eski Başbakan ve Eski TBMM Başkanı

NUMAN KURTULMUŞ: Eski Başbakan Yardımcısı, Eski Kültür ve Turizm Bakanı

HAYATİ YAZICI: Eski Devlet Bakanı, Eski Başbakan Yardımcısı, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı

NURETTİN CANİKLİ: Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, Eski Başbakan Yardımcısı ve Eski Millî Savunma Bakanı

BEKİR BOZDAĞ: Eski Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

ÖMER ÇELİK: Eski Kültür ve Turizm Bakanı ve Eski Avrupa Birliği Bakanı

BÜLENT TÜFENKCİ: Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı

EFKAN ALA: Eski İçişleri Bakanı

FATMA BETÜL SAYAN KAYA: Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı

MEHMET ÖZHASEKİ: Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı

FATMA GÜLDEMET SARI: Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı

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AK Parti MKYK’da bakanlık yapan 11 isim yer aldı
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