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Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:03 Son Güncelleme: 24.3.2021 11:10

: Tarihi gün! Başkan 7.Olağan Kongresi'nde 2023 manifestosunu açıklıyor...

Son dakika: Tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde 2023 manifestosunu açıklıyor...

: Başkan , Büyük Kongresi için Ankara Spor salonu'na giriş yaptı. Erdoğan, 2023 manifestosunu da açıklayacağı konuşmasına birazdan başlayacak.

Ankara'da tarihi gün! AK Parti 7.Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda başladı. Başkan Erdoğan, kongrenin yapılacağı salona saat 10.40'ta geldi. Erdoğan, salonun önündeki kalabalığa otobüsün üzerinden seslendi. Erdoğan, daha sonra saat 11.00'de coşku ile salona girdi. Erdoğan, açılış konuşmasını yapmadan protokoldeki alana geçti.

Saat 11.05 itibarıyla Divan Başkanlığı görevini yürütecek olan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz açılış konuşmasına başladı.

Erdoğan, dakikalar sonra 2023 manifestosunu da açıklayacağı tarihi konuşmasını yapacak.

İşte Kongre salonundan canlı yayın...

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Son dakika: Tarihi gün! Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 7.Olağan Kongresi'nde 2023 manifestosunu açıklıyor...
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