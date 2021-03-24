2002'den beri eğitimden sağlığa, teknolojiden ulaşıma."Nereden nereye" | Video

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Başkan Erdoğan'dan 2071 vurgusu "İman varsa, imkan vardır" | Video 24.03.2021 | 12:11
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AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı.