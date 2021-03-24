Video Haber Başkan Erdoğan, 81 ili tek tek selamladı | Video

Başkan Erdoğan, 81 ili tek tek selamladı | Video

Başkan Erdoğan, 81 ili tek tek selamladı | Video
24.03.2021 | 11:56

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AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ile tek tek selamladı.

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