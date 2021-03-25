İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi M. Nazif Çelebi, Vakıf Genel Müdürü Adem Yavuz ve Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, iletişimcilere ev sahipliği yaptı.

1973'te kurulduğu günden bu yana, Türkiye'nin akademik birikimine ve ilim yolunda öğrencilerin çalışmalarına burslarla maddi ve manevi katkı sağlamak amacıyla hizmetler yürüten İlim Yayma Vakfı, çalışmaları ve İlim Yayma Ödülleri programı hakkında iletişimcilerle bir araya geldi.

Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan'ın, İlim Yayma Vakfının kuruluş tarihi hakkında bilgi aktarmasıyla başlayan program, İlim Yayma Ödülleri programının tanıtımıyla devam etti.

Erdoğan, davetlilere hitabında vakfın yeni genel merkez binasının ilk misafirlerini ağırlamasından dolayı onur duyduklarını dile getirerek, "Türkiye'de ileri düzeyde akademik çalışma gerçekleştiren ilim insanlarının ödüllendirildiği İlim Yayma Ödülleri programını Vakıf olarak taltif etmenin önemini hissediyoruz. Türkiye'nin sorunlarına çözüm getiren, gerçekten özgün değerler üreten, akademik yetkinliği olan, toplumda yaygın etki oluşturan çalışmaların desteklenmesi geleceğe dair ayrı bir heyecan katmaktadır. Bu yüzden ödül kazananlarının yıllar geçtikten sonra sayılarının artması sonucunda ödülün ekolünü oluşturmayı arzu ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sarısoy ise İlim Yayma Ödülleri süreci hakkında bilgiler verdi.

Üzerinde iki yıl çalışılan programın ilkini 2019'da 758 başvuruyu değerlendirilerek gerçekleştirdiklerini aktaran Sarısoy, ödül almaya hak kazanan 3 ödül bilim insanı belirlendiğini anımsattı.

Sarısoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törende ödülleri sahiplerine verdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Büyük Ödül olmak üzere 3 kategoride başvuru alımının yapıldığı ödül programı 20 Mayıs-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvurular alınacak. Yapılacak bilimsel değerlendirmeler sonucunda aralık ayında yapılacak törenle ödüllerin verilecek. Hassasiyeti ve objektifliğini koruyarak ödül programının çalışmaları titizlikle devam ediliyor. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl ödül miktarı 500 bin lira daha artırılarak 1 milyon liraya çıkarıldı. Bu, ödül sahiplerine verilecektir."

Programa Erdoğan'ın yanı sıra Adem Metan (Dijital Yayıncı), Ayhan Güngör (Hop Dedik Ayhan Radyo), Doğukan Gezer (GZT), Erem Şentürk (Gazeteci), Ersin Çelik (Yeni Şafak), Hakkı Alkan (ShiftDelete.Net), Hüseyin Kömekçi (Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı), Kenan Kıran (Sabah Gazetesi), Kenan Taş (CNN Türk), Mehmet Akbay (Gezegen Mehmet Radyo), Mehmet Akif Ersoy (Habertürk), Mehmet Aydın (TGRT), Murat Duran (Demirören Medya), Murat Soydan (GZT), Talha Bore Öge (Radyo 7), Umut Öztürk (Radyo 7) ve Rıdvan Dilmen (Spor Yorumcusu) katıldı.

Programda söz alan katılımcılar ortak bir dille, kurumsal bir birikime sahip olan İlim Yayma Vakfının hem vakıf çalışmalarında hem de İlim Yayma Ödülleri'ne iletişim çalışmalarının doğru, başarılı ve sürdürülebilir olması konusunda destek vereceklerini belirtti.