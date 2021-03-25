Kökçe: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu PR peşinde!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yeni göreve geldiği dönem, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu kahveye davet etmek istediği yönünde çeşitli haberler yapıldı.

Bu haberler de Kabaktepe'nin bir sosyal medya mecrasında yer alan sözlerine dayandırıldı. Hatta kimi muhalif haber sitelerinde bu, "Osman Nuri Kabaktepe'den Canan Kaftancıoğlu'na kahve daveti" diyerek duyuruldu.

ODA TV "AKP'DE CANAN YASAĞI" DİYE DUYURDU

Bugün ise ODA TV'de "AKP'de Canan yasağı" başlığıyla bir haber yayınlandı. ODA TV'de yer alan habere göre; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İstanbul'da kadın" araştırmasıyla ilgili basın toplantısında bir basın mensubunun kendisine sorduğu soru üzerine "AKP İl Başkanı ile bir karşılaşmadan ziyade iki farklı platformda ikimize de soru sorulmuştu. Bana sorulan 'Yeni seçilen il başkanını tebrik edecek misiniz?' sorusuna 'Ben tebrikten ziyade kongreye davet bekliyorum çünkü siyasette kaliteli rekabet vatandaşa hizmeti artırır düşüncesindeyim' demiştim. Bunun üzerine AKP İl Başkanına sorulan 'CHP İl Başkanını kahveye davet edecek misiniz?' sorusuna 'Çok büyük bir memnuniyetle davet edeceğim, gelsin hemşerime bir kahve etmekten mutluluk duyarım' demişti. Herhangi bir geri dönüş olmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kişiler kendi düşüncelerini ifade ederken bir tek adama sormadan ifade etmemesi gerektiğini sanıyorum henüz yeni il başkanı olduğu için o cümleleri kurarken öğrenememiş diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

KÖKÇE, ODA TV'Yİ PAYLAŞARAK: "AMACIN ZİYARET DEĞİL PR OLDUĞU BURADAN BELLİ" DEDİ

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı/Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe, ODA TV'nin haberini paylaşarak Kaftancıoğlu'nu yalanladı.

Kökçe açıklamasında, "AK Parti İstanbul İl Başkanı, Canan Kaftancıoğlu'na kahve içmeyi vadetmedi. 'Gelmek istiyormuş ne dersiniz?' sorusuna 'Kapımız herkese açık' cevabı verdi. Aramak için 15 gün bekleyen Canan hanım cevabı beklemeden medyaya haber etti. Amacın ziyaret değil PR olduğu buradan belli" ifadelerini kullandı.