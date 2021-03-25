Skandal: İstanbul'un göbeğinde pislik, koku ve sinekler hüküm sürüyor

Bu minvalde;

1. Ataköy ileri biyolojik arıtma tesislerine atık suların girmeden direk denize deşarj edildiği bilgisi doğru mudur?

2. Doğru ise bu durumun nedeni ile ilgili tüm İstanbul halkını bilgilendirdiniz mi?

3. Değil ise ulusal basına yansıyan görüntüleri Bakırköy ve İstanbul halkına nasıl izah edeceksiniz?

4. Göreve geldiğiniz günden bu yana ayamama deresinin ıslahı ile ilgili yaptığınız çalışmalar olduğunu ifade etseniz de gelinen noktada Ataköy ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın bu sorunu çözmek için başlayıp bitirdiğiniz herhangi bir projeniz var mıdır?

5. Ayamama deresi ıslah çalışmaları ile ilgili İBB'nin yapmış olduğu herhangi bir çalışma var mıdır?

6. Var ise bu çalışmalar ne aşamadadır?

İBB, Bakırköy’deki Ayamama Deresi’ni kaderine terk etti | Video