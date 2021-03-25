Video Yaşam İBB, Bakırköy’deki Ayamama Deresi’ni kaderine terk etti | Video

İBB, Bakırköy’deki Ayamama Deresi’ni kaderine terk etti | Video

İBB, Bakırköy’deki Ayamama Deresi’ni kaderine terk etti | Video
25.03.2021 | 10:58

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Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden Ayamama Deresi üzerine deşarj edilen atık su büyük tepkilere neden olmuştu. Yaşanan çevre felaketinden sonra bölgede hiçbir çalışmanın yapılmadığı Ayamama Deresi’nde kirli suyun akmaya devam ettiği ortaya çıktı. Konuyla alakalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne soru önergesi verdiğini belirten AK Parti Bakırköy Meclis Üyesi Halit Cebeci, henüz hiçbir çalışmanın yapılmadığını ayrıca İBB meclisine sunduğu sorularla ilgili de açıklama yapılmadığını söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni çalıştırmamasından dolayı oluşan çevre kirliliği tepkilere neden olmuştu. Bakırköy'de bulunan Ayamama Deresi üzerinden denize deşarj edilen kirli suyun hala akmaya devam ettiği ortaya çıktı. AK Parti Bakırköy Meclis Üyesi Halit Cebeci, konuyla ilgili İBB meclisine soru önergesi verdiğini fakat İBB'nin bu hususta henüz hiçbir açıklama yapmadığını söyledi. Yaşanan çevre felaketinin takipçisi olduğunu belirten Halit Cebeci, "Bizzat kendim tesise girdim. Aldığım kayıtlar var. Tesisin çalıştırılmadığı ortada. Yaşanan sorunun daha çok büyümemesi için biran önce İBB adım atmalıdır" dedi.

MECLİS ÜYESİ HALİT CEBECİ, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE VERDİĞİ SORU ÖNERGESİNDE ŞU İFADELERİ KULLANDI:
Bakırköy sınırları içerisinde yer alan Ayamamam deresi yazılı görsel basına haber konusu olmuş, söz konusu derenin görüntü ve çevre kirliliği oluşturan hali resmedilmişti. Bu haberlerden sonra derenin ıslahı ile ilgili İBB başkanı kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştu.

Bu durumdan özellikle Ataköy sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız çok fazla zarar görmüş, koku, sivrisinek, çevre kirliliği ve kötü görüntülere sebebiyet verdiği ile ilgili sıkça şikâyetçi olmuştur.

Söz konusu koku, sinek, çevre kirliliği ve kötü görüntülere yine Bakırköy sınırları içerisinde Ataköy'de bulunan ileri biyolojik arıtma tesisinin çalıştırılmamasının, deredeki atık suların arıtılmadan doğrudan denize deşarj edilmesinin sebep olduğu bilinmektedir.

Konu ile ilgili mahalle sakinlerinden aldığımız bilgi ve şikâyetler de bu bilgileri teyit eder niteliktedir.

Bu minvalde;
1. Ataköy ileri biyolojik arıtma tesislerine atık suların girmeden direk denize deşarj edildiği bilgisi doğru mudur?
2. Doğru ise bu durumun nedeni ile ilgili tüm İstanbul halkını bilgilendirdiniz mi?
3. Değil ise ulusal basına yansıyan görüntüleri Bakırköy ve İstanbul halkına nasıl izah edeceksiniz?
4. Göreve geldiğiniz günden bu yana ayamama deresinin ıslahı ile ilgili yaptığınız çalışmalar olduğunu ifade etseniz de gelinen noktada Ataköy ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın bu sorunu çözmek için başlayıp bitirdiğiniz herhangi bir projeniz var mıdır?
5. Ayamama deresi ıslah çalışmaları ile ilgili İBB'nin yapmış olduğu herhangi bir çalışma var mıdır?
6. Var ise bu çalışmalar ne aşamadadır?

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