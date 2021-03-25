Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Son dakika... Dün gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Türkiye'de siyasetin gündemini belirleyecek, AK Parti'yi 2023 seçimlerine taşıyacak yeni yönetim kadrolarını ve ana kademeyi belirledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkanlığa seçildiği kongrede 75 kişiye çıkarılan MKYK listesi toplumun her kesiminden temsilcinin yer alması ve kapsayıcılığı ile öne çıktı. Sanat, siyaset, bilim, spor, fikir üretimi, moda gibi onlarca alandan çarpıcı isimlerin yer aldığı listede çok önemli ayrıntılar vardı. Başkan Erdoğan'ın 2023 manifestosunun bir ispatı niteliği taşıyan yeni MKYK ve MYK listesi toplumun büyük bölümünün alkışını aldı.
SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: LİSTEDE KRİTİK İSİMLER VAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün yapıldı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK listesini kamuoyuyla paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekilliğine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirildi. İşte AK Parti MYK listesindeki isimler ve görevleri...
HEM MKYK Hem de MYK listelerinde AK Parti'nin toplumun tüm kesimlerinden alevi, sünni, ermeni, kürt temsilciler yer alırken yine sanat, spor, bilim, moda, siyaset, hukuk gibi konularında tanınan ve uzman isimler yer buldu.
Abdurrahim Fırat,
Türk İslam Karakoç,
Vedat Demiröz.
Asil üyelerin dışında yedek üyeler, Disiplin Kurulu gibi birçok mekanizma da yeni listede şekillendi. İşte AK Parti 7. Olağan Kongresi sonucu belirlenen yeni yönetim listesi ve karar mekanizması