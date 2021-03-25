Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı MKYK listesinde dikkat çeken ayrıntı ve isimler yer aldı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirirken Genel Başkan olarak Erdoğan'ın konuşmasıyla noktalanan bölümünün ardından delegeler yeni A Takımı, partinin yönetim kadrosu için oy kullandı. AK Parti'yi 2023 seçimlerine taşıyacak isimler de böylece belli oldu. Başkan Erdoğan'ın birlikte çalışacağı A takımı olarak nitelenen AK Parti MKYK'da dikkat çeken isimler yer aldı. İşte Türkiye'nin yakından tanıdığı birçok ismin yer aldığı o liste

Son dakika... Dün gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Türkiye'de siyasetin gündemini belirleyecek, AK Parti'yi 2023 seçimlerine taşıyacak yeni yönetim kadrolarını ve ana kademeyi belirledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkanlığa seçildiği kongrede 75 kişiye çıkarılan MKYK listesi toplumun her kesiminden temsilcinin yer alması ve kapsayıcılığı ile öne çıktı. Sanat, siyaset, bilim, spor, fikir üretimi, moda gibi onlarca alandan çarpıcı isimlerin yer aldığı listede çok önemli ayrıntılar vardı. Başkan Erdoğan'ın 2023 manifestosunun bir ispatı niteliği taşıyan yeni MKYK ve MYK listesi toplumun büyük bölümünün alkışını aldı.