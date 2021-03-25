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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!
Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:39 Son Güncelleme: 25.3.2021 09:45

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Son dakika haberi: Başkan 'ın açıkladığı MKYK listesinde dikkat çeken ayrıntı ve isimler yer aldı. 7. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirirken Genel Başkan olarak Erdoğan'ın konuşmasıyla noktalanan bölümünün ardından delegeler yeni , partinin yönetim kadrosu için oy kullandı. AK Parti'yi 2023 seçimlerine taşıyacak isimler de böylece belli oldu. Başkan Erdoğan'ın birlikte çalışacağı A takımı olarak nitelenen AK Parti MKYK'da dikkat çeken isimler yer aldı. İşte 'nin yakından tanıdığı birçok ismin yer aldığı o liste

Son dakika... Dün gerçekleştirilen 7. Olağan Büyük Kongresi 'de siyasetin gündemini belirleyecek, AK Parti'yi 2023 seçimlerine taşıyacak yeni yönetim kadrolarını ve ana kademeyi belirledi. Başkan 'ın yeniden genel başkanlığa seçildiği kongrede 75 kişiye çıkarılan MKYK listesi toplumun her kesiminden temsilcinin yer alması ve kapsayıcılığı ile öne çıktı. Sanat, siyaset, bilim, spor, fikir üretimi, moda gibi onlarca alandan çarpıcı isimlerin yer aldığı listede çok önemli ayrıntılar vardı. Başkan Erdoğan'ın 2023 manifestosunun bir ispatı niteliği taşıyan yeni MKYK ve MYK listesi toplumun büyük bölümünün alkışını aldı.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: LİSTEDE KRİTİK İSİMLER VAR

Başkan başkanlığındaki ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün yapıldı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK listesini kamuoyuyla paylaştı. AK Parti Genel Başkanvekilliğine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirildi. İşte AK Parti MYK listesindeki isimler ve görevleri...

HEM MKYK Hem de MYK listelerinde AK Parti'nin toplumun tüm kesimlerinden alevi, sünni, ermeni, kürt temsilciler yer alırken yine sanat, spor, bilim, moda, siyaset, hukuk gibi konularında tanınan ve uzman isimler yer buldu.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Abdurrahim Fırat,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Abdurrahman Kurt,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Ahmet Büyükgümüş,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Ahmet Gündoğdu,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Ahmet Sami Ceylan,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Alaattin Parlak,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Ali İhsan Yavuz,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Ayhan Salman,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Ayşe Böhürler,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Bayram Şenocak,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Behiye Eker,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Bekir Bozdağ,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Belgin Uygur,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Binali Yıldırım,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Burhan Kayatürk,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Burhan Sakallı,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Bülent Tüfenkci,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Büşra Peker,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Cem Şahin,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Cüneyt Yüksel,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Çiğdem Karaaslan,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Derya Yanık,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Efkan Ala,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Emine Zeybek,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Emre Ete,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Erkan Kandemir,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Fatih Şahin,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Fatma Aksal,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Fatma Betül Sayan Kaya,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Fatma Güldemet Sarı,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Hacı Bayram Türkoğlu,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Haluk İpek,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Hamza Dağ,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Hasan Sert,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Hayati Yazıcı,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

İbrahim Halil Yıldız,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

İsa Sinan Göktaş,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

İsmail Cenk Dilberoğlu,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Jülide Sarıeroğlu,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Leyla Şahin Usta,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Lütfiye Selva Çam,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Mehmet Ali Zengin,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Memet Kasım Gülpınar,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Mehmet Nil Hıdır,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Mehmet Özhaseki,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Menderes Türel,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Metin Bulut,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Metin Külünk,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Metin Tarhan,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Murat Baybatur,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Mustafa Köse,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Mustafa Şen,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Mustafa Yel,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Mücahit Birinci,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Numan Kurtulmuş,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Nurcan Dalbudak,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Nurettin Canikli,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Orhan Miroğlu,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Ömer Çelik,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Ömer İleri,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Özlem Zengin,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Öznur Çalık,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Resul Kurt,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Seda Sarıbaş,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Sevan Sıvacıoğlu,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Sevgi Yiğit,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Sumru Altuğ,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Sunay Karamık,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Şamil Tayyar,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Şaziye Gündüz,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Şebnem Koçakelçi,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Tahir Akyürek,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Tuba Vural Çokal,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Türk İslam Karakoç,

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Vedat Demiröz.

Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!

Asil üyelerin dışında yedek üyeler, Disiplin Kurulu gibi birçok mekanizma da yeni listede şekillendi. İşte 7. Olağan Kongresi sonucu belirlenen yeni yönetim listesi ve karar mekanizması

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Son dakika | Başkan Erdoğan açıkladığı listede dikkat çeken ayrıntı ve isimler!
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